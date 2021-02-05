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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة للاطمئنان على صيانة المعدات بالمشروع والتأكد من جاهزيتها وحسن استغلال المعدات والإمكانات المتاحة واستمرار العمل به، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، فضلًا عن مدى الاستعداد لاستكمال خطة الرصف والطرق المقرر للمشروع العمل بها ومتابعة دفاتر الحضور.‪ ‬

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها، والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أي طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ولفت المحافظ إلى ضرورة ابتاع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، في كافة القطاعات حرصًا على حياة وسلامة المواطنين على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

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