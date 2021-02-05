السلطات التركية تعتقل 65 شخصًا لصلتهم باحتجاجات جامعة بوغازيتشى

قالت السلطات التركية، اليوم الجمعة، إن الشرطة اعتقلت 65 شخصًا فى وقت متأخر، أمس الخميس، لصلتهم باحتجاجات بدأت الشهر الماضي في إحدى أكبر جامعات البلاد، فى ظل استمرار حملة على المحتجين، على الرغم من تنامى الانتقادات الدولية.ونظم الطلاب والأساتذة فى جامعة بوغازيتشى فى إسطنبول، احتجاجًا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، بتعيين مليح بولو، الأكاديمى والمرشح السياسى السابق، رئيسًا للجامعة، ويقولون إن الخطوة تتعارض مع الديمقراطية.