الدولار فى طريقه لأفضل أداء أسبوعى خلال 3 أشهر

يتجه الدولار صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، مدفوعًا بتنامي الثقة في أن تعافي الاقتصاد الأمريكي سيتجاوز نظراءه في أنحاء العالم.ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين في التعاملات الآسيوية في ظل مؤشرات على متانة سوق العمل، فيما أنه من المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية والتي تحظى بمتابعة وثيقة في وقت لاحق اليوم وتراجع المؤشر في التعاملات المبكرة في لندن.كما عاود الدولار صعوده مقابل اليورو والين خلال التداولات في آسيا، بيد أن العملتين عوضتا خسائرهما في التعاملات الأوروبية.ولامس مؤشر الدولار 91.60 للمرة الأولى منذ أول ديسمبر قبل أن ينزل إلى 91.375 بحلول الساعة 08:53 بتوقيت جرينتش.وارتفع المؤشر في كل يوم هذا الأسبوع ويمضي على مسار الصعود 1.1 بالمائة على أساس أسبوعي، وهو أكبر ارتفاع منذ أول نوفمبر ويأتي بعد زيادة 0.3 بالمائة في الأسبوع السابق.ويتلقى الدولار الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، والذي يأتي بينما يتأهب المتعاملون لتحفيز مالي كبير.ويستعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي لجلسة اقتراع طويلة تهدف لتجاوز معارضة جمهورية لمقترح الرئيس جو بايدن للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.وانخفض الدولار 0.2 بالمائة إلى 105.36 ين، اليوم الجمعة، بعد أن ارتفع إلى 105.70 للمرة الأولى منذ 20 أكتوبر.وصعد اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.1981 دولار بعد أن نزل إلى 1.1952 المستوى الذي لم يسجله منذ أول ديسمبر.