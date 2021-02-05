«الصحة» تكشف تفاصيل الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة، لافته إلى أنه يُشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة، أن يجتاز الطبيب الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019.وأكدت أنه يتم اعتماد اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة للأطباء للتأكد من أن خريجي كليات الطب في مصر مؤهلون بالفعل لبدء ممارسة مهنة الطب وللتأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب في مصر.وأشارت إلى أن الامتحان موحد على مستوى الجمهورية بترتيب مختلف للاسئلة خاصة بكل طبيب بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.وأكدت أنه تقرر عقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب في شهر فبراير 2021، أيام 6 و13و20 وسيعقد في يوم واحد بجلسة واحدة لكل متقدم، ومدته 3 ساعاتوأشارت إلى أنه يمكن للطالب دخول الامتحان 3 مرات وتحسب وتحسب له المرة التي نجح فيها، شرط أن يحصل على نسبة نجاح ٥٠٪، لافتة إلى أنه يتكون الامتحان من أسئلة الاختيار من متعدد، حيث يختار مقدم الطلب أفضل إجابة من بين خمسةوأضافت أنه في حالة رسوب الطالب في دور فبراير يتم إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر، لافته إلى أنه يسدد الطالب رسوم دخول الامتحان مرة واحدة فقط للدور الواحد إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية للامتحان القومي لمزاوله مهنة الطب