رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تكشف تفاصيل الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة، لافته إلى أنه يُشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة، أن يجتاز الطبيب الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019.

وأكدت أنه يتم اعتماد اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة للأطباء للتأكد من أن خريجي كليات الطب في مصر مؤهلون بالفعل لبدء ممارسة مهنة الطب وللتأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب في مصر.

وأشارت إلى أن الامتحان موحد على مستوى الجمهورية بترتيب مختلف للاسئلة خاصة بكل طبيب بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأكدت أنه تقرر عقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب في شهر فبراير 2021، أيام 6 و13و20 وسيعقد في يوم واحد بجلسة واحدة لكل متقدم، ومدته 3 ساعات

وأشارت إلى أنه يمكن للطالب دخول الامتحان 3 مرات وتحسب وتحسب له المرة التي نجح فيها، شرط أن يحصل على نسبة نجاح ٥٠٪، لافتة إلى أنه يتكون الامتحان من أسئلة الاختيار من متعدد، حيث يختار مقدم الطلب أفضل إجابة من بين خمسة

وأضافت أنه في حالة رسوب الطالب في دور فبراير يتم إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر، لافته إلى أنه يسدد الطالب رسوم دخول الامتحان مرة واحدة فقط للدور الواحد إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية للامتحان القومي لمزاوله مهنة الطب

اضغط هنا

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

وفاة النائب سعد الجمال عن 75 عامًا

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

الصور

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟