بولندا تُرحب بتمديد أمريكا وروسيا معاهدة «نيو ستارت»

رحبت بولندا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول مد فترة عمل معاهدة "نيو ستارت" الثنائية، للحد من التسلح النووي لمدة خمس سنوات أخرى، إذ كانت من المفترض أن ينتهى عملها، اليوم الجمعة.وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان، وفقًا لراديو بولندا: "نثق في أن أطراف المعاهدة سيستمرون في الحوار بهدف الوصول إلى مسار أوضح تجاه المعاهدة التى تشمل الأسلحة النووية كافة، ومن بينها الأسلحة النووية غير الاستراتيجية".يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أعلنتا الأربعاء الماضى، تمديد المعاهدة الموقعة بينهما لمدة خمس سنوات والتي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية الروسية والأمريكية حول العالم.