إصابة 5 أشخاص في انفجار بأنبوب للغاز ببلدة «ميمنجن» الألمانية

أفادت وسائل إعلام محلية في ألمانيا اليوم الجمعة بإصابة 5 أشخاص على الأقل إثر وقوع انفجار في مبنى الصليب الأحمر الألماني ببلدة "ميمنجن" جنوبي البلاد.وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن الانفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم؛ ومن المحتمل أن يكون نجم عن حدوث خلل في أنبوب للغاز.وذكرت الشرطة الألمانية أن مروحية إنقاذ قامت بنقل أحد المصابين إلى المستشفى وأخلتالسلطات العديد من المنازل المحيطة بموقع الانفجار؛ محذرة من احتمالية حدوث انفجار أخر.