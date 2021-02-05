«العدالة المطلقة ومصر دولة عظيمة».. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدة رسائل للنواب، خلال جلسات البرلمان في الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير، من شأنها الحصول على أداء برلماني مميز ومجدي بالنفع بالفصل التشريعي الثاني.وجاءت أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى كالتالي:1- أولوية الرقابة علي التشريع الفترة الحالية وعزم مجلس النواب على ممارسه دوره الرقابى باستدعاء وزراء الحكومة حرصًا على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.2- " مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق ".. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابى فلسنا أقل من الدول العظمى.3- "العدالة المطلقة" هي المعيار الأساسى لتحقيق التوازن في منح الكلمة خلال الجلسات.. والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.4- أناشدكم الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أي أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظًا واعتزازًا بلغتنا العربية.5- الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.