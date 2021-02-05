«العدالة المطلقة ومصر دولة عظيمة».. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع
الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:57 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدة رسائل للنواب، خلال جلسات البرلمان في الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير، من شأنها الحصول على أداء برلماني مميز ومجدي بالنفع بالفصل التشريعي الثاني.
وجاءت أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى كالتالي:
1- أولوية الرقابة علي التشريع الفترة الحالية وعزم مجلس النواب على ممارسه دوره الرقابى باستدعاء وزراء الحكومة حرصًا على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
2- " مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق ".. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابى فلسنا أقل من الدول العظمى.
3- "العدالة المطلقة" هي المعيار الأساسى لتحقيق التوازن في منح الكلمة خلال الجلسات.. والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
4- أناشدكم الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أي أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظًا واعتزازًا بلغتنا العربية.
5- الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.
وجاءت أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى كالتالي:
1- أولوية الرقابة علي التشريع الفترة الحالية وعزم مجلس النواب على ممارسه دوره الرقابى باستدعاء وزراء الحكومة حرصًا على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
2- " مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق ".. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابى فلسنا أقل من الدول العظمى.
3- "العدالة المطلقة" هي المعيار الأساسى لتحقيق التوازن في منح الكلمة خلال الجلسات.. والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
4- أناشدكم الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أي أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظًا واعتزازًا بلغتنا العربية.
5- الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.