محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اصطفاف معدات نزح وشفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم تدعيمها بعدد 6 وحدات جديدة لنزح ورفع مياه الأمطار بقيمة 5،5 مليون جنيه وذلك في إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية وتقلبات للطقس.حيث تفقد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اصطفاف معدات مواجهة السيول بعدد (6) وحدات بتكلفة 5.5 مليون جنيه.وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتكليف رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات للطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات.وأوضح المهندس محمد صلاح الدين إنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث كضرورة قصوى لكيفية التعامل مع الازمة وأى حدث طارىء وفق خطة منهجية مدروسة والتي جاءت مهامها لمتابعة مدى جاهزية كافة غرف الصرف الصحي ومحطات الأنفاق من أعمال التطهير والتأكيد على اصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية له ومتابعة صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية قبل سقوط الأمطار والتحقق من أهمية تمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري وتتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة ومراجعة مدى توافر اجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الأزمة ومدى جاهزية كافة معدات الشركة على مدار 24 ساعة خلال فترة الطوارىء للعمل بكامل قوتها