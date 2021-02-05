رسوم قروض تضغط على أرباح «بي.إن.بي» في ظل أزمة كورونا

تسببت رسوم مرتبطة بجائحة كورونا، في تآكل صافي ربح «بي.إن.بي» باريبا، في الربع الأخير من العام الماضي إذ جنب البنك المزيد من المخصصات للقروض التي قد تصبح رديئة.ويجنب منافسون مثل سانتاندير أيضا أموالا إذ تتأهب البنوك لمشكلات في سداد مدفوعات قروض، على الرغم من أن الأزمة أسفرت أيضا عن ازدهار نشاط التداول للبعض.وعزز ارتفاع في أنشطة تداول أدوات الدخل الثابت أرباح الربع الأخير من العام لكن «بي.إن.بي» باريبا حذر من أن مستوى النشاط في السوق من المستبعد أن يستمر هذا العام.وأبدى أكبر بنك مدرج في منطقة اليورو نبرة أكثر إيجابية لعام 2021، لافتًا إلى أنه يتوقع انخفاض تكلفة المخاطر، التي تعكس مخصصات القروض الرديئة، هذا العام مع تحسن التوقعات للنصف الثاني.