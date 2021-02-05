«احتلال إيران للجزر الإماراتية» في رسالة دكتوراه بـ«حقوق المنوفية»

شهدت كلية الحقوق في جامعة المنوفية، الخميس، مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث السيد علي رضوان عاشور واصل، عن أطروحته التي تحمل عنوان «المسؤولية الدولية الناشئة عن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث».ترأس لجنة التحكيم الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، وأستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة.وتضم اللجنة الدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس وزراء اليمن ووزير الداخلية الأسبق، والدكتور سامي الشوا، رئيس قسم القانون الجنائي والعميد الأسبق لـ«حقوق المنوفية»، والدكتور أبوالخير أحمد عطية، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى وعميد «حقوق المنوفية» الأسبق، وبحضور محمد مارم، السفير اليمنى بالقاهرة.وأكَّد الباحث أنَّ الخليج العربى لم يسلم من المشهد الدولي الجديد في ظل حالة الصراع وعدم الاستقرار التي تقودها وتغذيها للأسف بعض الدول المتشاطئة وخبايا الواقع الدولي والإقليمي وتقلبات حقائق الجغرافيا السياسية لكل دولة لعبت دورًا ليس باليسير في حالة عدم الاستقرار في منطقة تعد هي الأهم في تاريخ العالم اقتصاديًا وسياسيًا وحضاريًا.وأشار إلى أنَّ البحث يشير إلى إثبات التجاوزات الإيرانية التي تحدث على تلك الجزر والتأكيد على الحقوق الإماراتية بالسرد الحقيقي للوقائع وفق النظم القانونية التي أقرها المجتمع الدولي.ولفت إلى المسؤولية الجنائية الدولية التي تقع على عاتق الدولة المعتدية خصوصًا الدولة الإيرانية بشأن احتلالها للجزر الإماراتية (أبو موسي ؛ طنب الكبرى؛ طنب الصغرى).وذكر أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تجعل الخليج العربي جسرًا يربط الدول المتشاطئة بروابط السلام والصداقة والتعاون والتنمية، حيث يرتبط السلام والاستقرار في الخليج العربي ارتباطًا وثيقًا بأمن دول المنطقة وتنميتها وازدهارها ورفاهية شعوبها فيعد تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المزدهرة في منطقة الخليج يمثل رغبة حقيقية ومسؤولية مشتركة لتلك الدول حتى وإن اختلفت سياستها ورؤاها.وأكد الباحث أن الحقائق التاريخية واضحة بشأن حقيقة أن قواسم الشارقة ورأس الخيمة قد امتلكوا ومارسوا سلطاتهم على الجزر منذ منتصف القرن الثامن عشر على أقل تقدير وكانوا ملوكًا وحماة للخليج العربي خلال تلك الفترة وما زالوا.وأشار إلى الصعوبات التى تعترض التكييف القانوني لانتهاكات إيران للجزر الثلاث وذلك في ظل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تستند في حقها السيادي على هذه الجزر إلى الوثائق الدولية المحفوظة بملفات الدوائر البريطانية المختلفة، والوثائق التى تحتفظ بها أسرتا القواسم فى الشارقة ورأس الخيمة، والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة، كتلك التي أبرمتها مع التاجر الألماني فونگهاوس المتعلقة باستخراج الأكسيد الأحمر من جزيرة (أبو موسی)، وكذلك الاتفاقية الموقعة مع شركة النفط الأنجلو- إيرانية، إضافة إلى الكتب ذات الصبغة الوثائقية.وتستند دولة الإمارات العربية المتحدة في حقها السيادي على هذه الجزر على السند القانوني الدولي في طرق اكتساب الإقليم، وحق السيادة الإقليمية في القانون الدولى المعاصر المتمثل بالتقادم ووضع اليد بشكل هادئ ومستمر.وأكد الباحث تواطؤ بريطانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه هذه الجزر، بل غلبت مصلحتها الاستعمارية في المنطقة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، عندما وقفت موقف المتفرج من احتلال الجزر عام 1971 الأمر الذي يثير مسؤوليتها كشريك متواطئ.وأوصت الرسالة بضرورة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإيرانيين عن جرائم الاستيطان باعتبار هذه الجريمة تدخل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة، وذلك عن طريق مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالعمل على إنشاء محكمة خاصة لملاحقة مجرمي الحرب الإيرانيين على جريمة الاستيطان على غرار محاكم يوغوسلافيا السابقة، ورواندا.