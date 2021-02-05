وزير الصحة الألمانى: الخروج من الإغلاق يجب أن يراعى مبدأ التناسبية

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى مراعاة مبدأ التناسبية خلال الخروج من الإغلاق المرتبط باحتواء جائحة كورونا.وأشار شبان في برلين، اليوم الجمعة، مجددًا إلى خطر متحورات كورونا، حيث قال إن التقدم الذي تم إحرازه بمشقة مؤخرًا في خفض أعداد الإصابات لا ينبغي المخاطرة به بتصرفات متهورة، وأضاف: "إذا أعطينا الفرصة لهذه المتحورات للانتشار، فإننا نخاطر بحدوث ارتفاع جديد في أعداد الإصابات".