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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تألق وجوائز.. محطات في حياة فاروق الفيشاوي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:23 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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محطات مختلفة وجريئة مر بها الفنان فاروق الفيشاوي، جعلته الفنان الأكثر جرأة وإثارة للجدل بين فناني جيله، حيث كان يتسم بالجرأة الشديدة وحبه الشديد للتمثيل الذي جعل منه شخصا مختلفا، وترصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة فاروق الفيشاوي في ذكرى ميلاده.

- مولد نجم

ولد فاروق الفيشاوي في فبراير عام 1952 بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس آداب جامعة عين شمس، ثم تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحي.

- النساء في حياته

تزوج فاروق الفيشاوي في أول حياته من سيدة تدعى نوران، ثم تزوج من النجمة سهير رمزي، ليعيش بعد ذلك قصة حب مع الفنانة سمية الألفي، والتي انتهت بالزواج عام 1979، وأنجبا الاثنان أحمد، لكن سرعان ما تحول الحب إلى انفصال بسبب عدد من المشاكل.

- أعمال مميزة في السينما والدراما

أثرى فاروق الفيشاوي السينما بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، كان أبرزها "الباطنية، امرأة هزت عرش مصر، حنفي الأبهة، المرأة الحديدية، ملف سامية الشعراوي، رجل له ماضي، الحناكيش، غاوي مشاكل، الزوجة تعرف أكثر".

كما قدم في الدراما العديد من المسلسلات والتي أبرزها، "كنارية وشركاه، الحاوي، في بيتنا رجل، دموع صاحبة الجلالة، رأس الغول، علي الزيبق، الأصدقاء".

- إبداع أوصله للجوائز

حصل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، ففي عام 2004 كرمه مهرجان طنجة المغربي الدولي للفنون والموسيقى، وحرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تكريمه بجائزة أفضل الأعمال الفنية والإعلامية عام 2007 عن مسلسل "عفريت القرش"، وعام 2009 حصل على ثلاثة جوائز عن فيلمه "ألوان السما السبعة"، وهم أفضل ممثل من الأكاديمية الإفريقية السينمائية، ودرع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي من الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب، وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والثلاثين.

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