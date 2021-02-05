قرار الهند إرسال لقاحات للسعودية يثير حفيظة عمال عالقين في الخارج

تسبب قرار الهند إرسال الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا إلى السعودية بغضب مغتربي البلد الآسيوي الذين فُرض عليهم حظر سفر لأشهر من قبل المملكة، في مسألة تشكل جدلا دبلوماسيا.وتلقي محنة العمال الهنود الذين يشكّلون أكبر جالية للمغتربين في المملكة، الضوء على الاضطراب الناجم عن تشديد القيود جرّاء تفشي فيروس كورونا وزيادة الإصابات وسط حملة تطعيم متعثرة.وحظرت السعودية هذا الأسبوع دخول مواطني 20 دولة، من الإمارات المجاورة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، وأوقفت الفعاليات الترفيهية أملا في وقف انتشار الفيروس.لكنّ العمّال الهنود كانوا الأكثر تضررا من حظر للطيران لمدة ستة أشهر تقريبا يقولون إنه قلب حياتهم رأسا على عقب وأبعدهم عن عائلاتهم وكلّفهم وظائفهم وعقود عمل.ففي قرار مفاجئ في سبتمبر الماضي، منعت المملكة الرحلات الجوية من الهند والبرازيل والأرجنتين، تاركة مئات الآلاف من العمال الهنود فيها عالقين في الخارج.