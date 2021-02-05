«عيني زايغة».. تصريحات جريئة لفاروق الفيشاوي في ذكرى ميلاده

"الدستور" ترصد التصريحات المثيرة للجدل الذي قالها فاروق الفيشاوي.



"خيانة زوجته"



"حبه لنيرمين الفقي"



"إدمان المخدرات"



"تصريحاته عن حفيدته"



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي، الذي عُرف بجرأته الشديدة وعدم خوفه من أحد، وهو الذي يطلق أيضا التصريحات المثيرة للجدل بين فترة وأخرى في كل برنامج يظهر به أو كل مناسبة يحضرها، حتى بات مثيرا للجدل وظل كذلك حتى توفى.قال فاروق الفيشاوي إنه خان زوجاته الثلاثة، بسبب عينه الزائغة - بحسب وصفه - معلنا في لقاء تليفزيوني أن المرأة التي ندم على عدم زواجه منها هي الفنانة ليلى علوي، قائلا في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا": "الرجل المخلص خيال علمى، ويجب على النساء أن يقتنعوا بأن امرأة واحدة لا تكفي"."عيني زايغة"قال فاروق الفيشاوي: "عشت عدة قصص حب مع بعض الفنانات، إلا أنها لم تكتمل، ولو مبقتش عينى زايغة، مبقاش فاروق الفيشاوي، وأحمد ورث هذه الصفة منى".صرح فاروق الفيشاوي، خلال لقاؤه الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "100سؤال"، بأن الحجاب ليس فرضا، وأنه يرفض دخول امرأة منتقبة إلى منزله، وأنه كان بينه وبين الفنانة نرمين الفقى قصة حب لم تتوج بالزواج، وأنه لم يجد مثل السيدة سمية الألفي في حياته.وكشف فاروق الفيشاوي، خلال لقاؤه الإعلامي نيشان، أن سبب اتجاهه لإدمان المخدرات هو "العبط والسذاجة"، قائلا: "أنا بأحب تجربة كل ما هو جديد، والسبب فى ابتعادى عنها هو ابنى أحمد، لأنه كان يرانى فى حالة غير طبيعية، وذهب لوالدته واشتكى لها قائلًا: "أنا برجع ورق الفويل بتاع السندوتشات للبيت مرة تانية عشان بابا بيحتاجه".قال فاروق الفيشاوي عن حفيدته لينا؛ "أشعر بالأسى تجاه كل ما حدث بيننا وبين لينا، ابنة أحمد، فحص الـ DNA، أثبت أن لينا ابنة أحمد، لكننا أجبرنا فى البداية أن نسلك طريق كنا غير راضين عنه، وبالتالى كان لا بد أن نقف بجانب ابننا، خاصة أن العلاقة بينه وبين والدة لينا، كانت عابرة، ولكن لينا تتفهم الأمر حاليًا، وكل شيء موثق على مواقع الإنترنت".