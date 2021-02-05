إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد خطرة في موانئ أم قصر بالعراق

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عن إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة فى موانئ أم قصر في محافظة البصرة جنوب البلاد.وقالت الهيئة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة: "إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ التي تشكل تهديدًا على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع، اتخذت الهيئة كل الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة توزعت بواقع 82 حاوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبى، و14 حاوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، و7 حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".وأضاف البيان، أنه تحتوي جميعها على مواد شديدة الخطورة عائدة إلى وزارة النفط شركة نفط البصرة، بعد استكمال كل إجراءاتها الأصولية من قبل المراكز الجمركية والتأكيد على الجهة المستفيدة بالحفاظ على محتوى الحاويات المسيلة بالسيل الجمركي وعدم فتحها.