وكيل مجلس النواب ينعى النائب سعد الجمال

نعى النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب.وقال وكيل مجلس النواب في نعيه: "ببالغ الحزن وعميق الأسى، ننعي السيد اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشئون العربية السابق بالبرلمان، ومدير أمن قنا الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم".وأضاف " أبوالعينين": "لقد ترك فقيدنا الغالي أثرًا بالغًا ومسيرة وطنية مشرفة من خلال عمله بوزارة الداخلية، وأثرى الحياة السياسية بمزيد من الإنجازات والإسهامات على مستوى العمل الحزبي والبرلماني، وعاش رمزًا من رموز محافظة الجيزة وأحد أعلامها الخالدين، خالص العزاء لأسرة اللواء سعد الدين الجمال، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".