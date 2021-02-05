رئيس وزراء السويد يجري تعديلا وزاريا قبل انتخابات 2022

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تعديلا وزاريا لحكومته بعدما طلب وزيران الاستقالة من منصبيهما.وقام لوفين بتعيين بير بولوند وزيرا للبيئة ونائبا لرئيس الوزراء، ليحل محل إزابيلا لوفين التي تركت جميع مناصبها السياسية، بما فيها منصب الرئيس المساعد لحزب الخضر، الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.وقال لوفين في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن أسا ليندهاجن سوف تتولى حقيبة وزارة الأسواق المالية خلفا لبولوند، ضمن تغييرات أخرى.ويأتي التعديل الوزاري في خضم جدل سياسي محتدم بشأن تعامل السويد مع جائحة "كوفيد19-" وبعد نتائج الانتخابات غير الشاملة في عام 2018، واجه لوفين تأجيلا غير مسبوق في تشكيل الحكومة، ومنذل ذلك الحين يقود ائتلافا هشا مع حزب الخضر.