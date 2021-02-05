«الأرثوذكسية»: تطبيق «أبناء النور» الخاص بخدام مدارس الأحد

أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تطبيق "أبناء النور" بالتزامن مع احتفالات مئوية مدارس الأحد.ودعا البابا تواضروس، خدام مدارس الأحد بكافة كنائس الكرازة المرقسية بمصر، وبلاد المهجر إلى الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها التطبيق.ويوفر التطبيق العديد من الخواص الإلكترونية، التي تسمح بتواصل الخدام مع مخدوميهم بأساليب تفاعلية.