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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبيران فرنسيان يخالفان رأي الحكومة ويطالبان بتشديد إجراءات مكافحة كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دعا اثنان من كبار مسؤولي الصحة الفرنسيين اليوم الجمعة، إلى تدابير جديدة لمنع تفشي مرض كوفيد-19، وتبنيا وجهة نظر على طرفي النقيض من موقف الحكومة، التي تتمسك بقرار عدم فرض إجراءات عزل عام جديدة في الوقت الراهن.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمس الخميس، إن الوضع الخاص بكوفيد-19 في البلاد لا يزال صعبا، إلا أنه ليس من الضروري فرض إغلاق ثالث في الوقت الحالي، على الرغم من مطالبة عدد من كبار الأطباء الفرنسيين بذلك.

تحتل فرنسا المرتبة السادسة من حيث عدد الإصابات في العالم بإجمالي 3.27 مليون حالة ويبلغ عدد الوفيات بالمرض حوالي 78000 وفاة وهو سابع أعلى معدل على مستوى العالم.

وقالت كارين لاكومب، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى سان أنطوان بباريس لراديو فرنسا إنتر "ما زالت الأعداد كبيرة في فرنسا.

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