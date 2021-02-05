الموت يغيم على برلمان 2021 بفقدان 4 نواب

شهد مجلس النواب الحالي، وفاة عدد من أعضائه منذ إعلان النتيجة الرسمية للنواب الفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات آخرهم النائب سعد الجمال.و توفي النائب الدكتور جمال حجاج، الفائز عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، عقب إعلان نتيجة الانتخابات اثر اصابته بفيروس كورونا.ثم النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، وشهرته فوزي فتي، عن عمر يناهز 58 عاما، عضو مجلس النواب 2015 عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز بالقائمة الوطنية من أجل مصر.كما توفي حسن محمد محمود عيد، وشهرته اللواء حسن عيد، الفائز عن حزب مستقبل وطن بالسويس، ووكان آخرهم النائب سعد الجمال.