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حبس عاطلين لحيازة 720 طربة حشيش بالإسكندرية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:51 ص
حبس عاطلين
حبس عاطلين
الإسكندرية- مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام كمية من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية تفيد بقيام عاطلين بمزاولة نشاطهما الإجرامي بالاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض علي المتهمين، مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، والآخر بمحافظة أسيوط، لأحدهما معلومات جنائية، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام كمية من مخدر الهيروين ومبالغ مالية، و2 هاتف محمول - ميزان، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 6.900.000 ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

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