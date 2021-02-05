تعزيزات أمنية بشرم الشيخ تزامنًا مع انطلاق دورة الإعلام الديني

حالة من الاستنفار الأمني وتشديدات على مداخل ومخارج مدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع انطلاق فعاليات دورة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي ستعقد يومي الجمعة والسبت 5- 6 فبراير الجاري، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة حضور الدورة لجميع المشاركين.وعززت مديرية أمن جنوب سيناء من إجراءاتها ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة في شتى أنحاء المدينة.كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استقبل مساء أمس الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمطار شرم الشيخ الدولي، رافقه الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف.وتابع المحافظ وصول الوفود المشاركة الذين وصلوا إلى مدينة شرم الشيخ عبر مطار شرم الشيخ الدولي والطريق البري.