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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين» يحدد مستندات تجديد عضوية شركات المقاولات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:36 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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اعتمدت اللجنة الأمانة العامة ومجلس أدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسية المهندس محمد سامي الأوراق المطلوبة لأمانة التمغة لتجديد عضوية الاتحاد الأواق المطلوب لأمانة التمغة لتجديد لعضوية الاتحاد 2021.

وتتمثل الأوراق المطلوبة في أصل بطاقة الاتحاد أو محضر شرطة فى حالة فقدها وحضور صاحب العمل أو تفويض بنكي أو توكيل رسمي حديث بالتعامل مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو الجهات الحكومية وغير حكومية بالاضافة لوجدو مستند لتحقيق الشخصية.

وتتضمن المستندات المطلوبة لأمانة التمغة وجود صورة طبق الأصل حديثة من الإقرار الضريبي كامل عن عام 2018 معتمدة فى حالة تقديم مركز مالى عن عام 2018 عند تجديد بطاقة عام 2019 فقط.

وجود أصل مركز المالى عن عام 2019 حتي 30 سبتمبر كحد أدني او صورة طبق الأصل كامله حديثة من إقرار الضريبي عن عام 2019 ويجب تقديمه، يرجي العلم بأنه بعه بعد 31 مارس من كل عام للأفراد، و30 ابريل لشركات لن يقبل المركز المالى عن عام 2019 ويجب تقديم صورة طبق الأصل من الاقرار الضريبي.

فى حالة عدم التجديد لأكثر من عام 2019 وما قبلها يتطلب صورة طبق الأصل حديثة من الإقرارات الضريبية عن الأعوام السابقة كلها بدءًا من عام 2018 رجوعًا حتي عام إصدار آخر بطاقة اتحاد مجددة بالإضافة لأصل المركز المالى لعام 2019.

يتطلب وجود العقود التى تحقق بن الإيراد بالإقرار الضريبي أو الإقرارات الضريبية سواء مسنده خلال نفس العام أو لأعوام المراجعة أو مسنده فى أعوام سابقة والمستخلصات المنفذة خلال نفس العام أو الاعوام السابقة للتجديد بالاضافة إلي وجود آخر مستخلص صادر لك عام عن كل عملية بدءا من العام السابق لأعوام المراجعة حتي آخر عام يتم مراجعته بالاضافة لوجود أصول العقود والمستخلصات للاطلاع او صورة طبق الأصل منها.

تقديم ما يفيد استقطاع تمغة الاتحاد عن العقود التى تم استقطاع تمغتها من المنبغ بموجب أصل مستند رسمي معتمد بختم جهة الإسناد يوضح إسم العملية ومبلغ التمغة المستقطعة لحساب الاتحاد.

تقدم عقود الباطن المسندة من الجمعيات التعاونية إلي المقاولين أعضائها يتم سدادها بمعرفة المقاول عضو الجمعية مالم يذكر إسمة صراحة كمقاول رئيسي منفذ بالعقد بين جهة الاسناد الرئيسية والجمعية التعاونية " عقد ثلاثي.

تقدم الجمعيات التعاونية طلب الميزانية بخاتم الاتحاد التعاوني الانتاجي صورة طبق الأصل بديلا عن الاقرار.

الأوراق المطلوبة لتجديد التمغة فى حالة وجود نشاط توريدات أو استثمار عقاري:

- يتم تقديم كشف تفصيلي بأوامر التوريد على ورق الشركة مختوم بختم الشركة ومعتمد من المحاسب القانوني للشركات المقاولات.
- جميع أوامر التوريد التى تزيد عن 200 إلف جنيه وجود أصول للاطلاع وصور منهم وجميع أوامر التوريد الاسناد فى حالة تكرار جهة الإسناد سواء أقل من 200 ألف أو أكثر.
- تقديم عينة عشوائية من أوامر التوريد " الفواتير" التى تقل عن 200 إلف جنية بناءا على طلب المختص بالمراجعة.
- تقديم شهادة معتمدة من المحاسب القانوني المثبت في الاقرارات الضريبية توضح توصيف الأعمال وقيمة الإيرادات المحققة من أعمال الشركة خلال الفترة محل الشهادة مقسمة بحسب نوع الأعمال سواء كانت مقاولات –توريدات – استثمار عقاري او أي أنشطة أخري بحيث يوازي مجموع الكشف الإيرادات المثبتة بالإقرار الضريبي عن نفس الفترة وتقديم كشف لكل عام من الأعوام المراجعة.

- تقديم أعمال الاستثمار العقاري ويتم عمل جدول أو بيان معتمد من المحاسب القانوني لشركات الاستثمار العقاري بعقود بيع الوحدات السكنية موضحًا بة أسم المشتري ورقم الرخصة وتقديم أصل وصورة الرخصة للمراجعة مع أدارة التراخيص استيفاء المستندات المطلوبة لاعتماد العقد تنفيذ ذاتي.

وشدد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن لن يقبل التجديد فى حالة عدم استيفاء المطلوب بعاليه.

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