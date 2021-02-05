السبت والأحد.. قطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق بطنطا

أعلنت محافظة الغربية، عن فصل التيار الكهربائى غدًا السبت، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء الصيانة الدورية ونظافة محولات (نفيا القديم – اخناواي – سبطاس)، والأماكن المتأثرة بالفصل هي (قرى ميت حبيش القبلية – عزبة المواني – الطريق السريع حتى دفرة – أبو جمالة – اخناواي – سبطاس – كفر سبطاس).ومن الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، وذلك لعمل صيانة للوحة توزيع بشبيش، والأماكن المتأثرة بالفصل هي: (بشبيش بالكامل – مياه دمرو – الشهيد – الانشا – طنبارة – العتمانية – دمرو – دخميس) وتوابعها.كما سيتم فصل التيار يوم الأحد الموافق ٧٢ من فبراير الجاري، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحلات (داون تاون خاص – مياه الجلاء خاص)، والأماكن المتأثرة بالفصل هي: (عمارات الداون تاون – محطة مياه الجلاء).ونوهت المحافظة وشركة الكهرباء بالمواطنين في هذة الأماكن الهامة والتي ستتأثر بالفصل خلال هذه الفترة مثل المستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق الفصل بتدبير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.