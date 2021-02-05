رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
وفاة الفنان عزت العلايلى

محافظات

السبت والأحد.. قطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق بطنطا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:32 ص
. قطع التيار الكهربائي
. قطع التيار الكهربائي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أعلنت محافظة الغربية، عن فصل التيار الكهربائى غدًا السبت، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء الصيانة الدورية ونظافة محولات (نفيا القديم – اخناواي – سبطاس)، والأماكن المتأثرة بالفصل هي (قرى ميت حبيش القبلية – عزبة المواني – الطريق السريع حتى دفرة – أبو جمالة – اخناواي – سبطاس – كفر سبطاس).

ومن الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، وذلك لعمل صيانة للوحة توزيع بشبيش، والأماكن المتأثرة بالفصل هي: (بشبيش بالكامل – مياه دمرو – الشهيد – الانشا – طنبارة – العتمانية – دمرو – دخميس) وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار يوم الأحد الموافق ٧٢ من فبراير الجاري، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحلات (داون تاون خاص – مياه الجلاء خاص)، والأماكن المتأثرة بالفصل هي: (عمارات الداون تاون – محطة مياه الجلاء).

ونوهت المحافظة وشركة الكهرباء بالمواطنين في هذة الأماكن الهامة والتي ستتأثر بالفصل خلال هذه الفترة مثل المستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق الفصل بتدبير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

أحمد ونهى نموذجا.. «يوتيوب المصريين»: «دجل وكيد ستات واستظراف»

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

وفاة الفنان عزت العلايلى

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟