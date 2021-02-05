تأهيل 172 كيلو متر من الترع المتعبة بالوجه القبلي

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم والساعة، لسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها.ويواصل قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها تأهيل وتبطين ترعة زليتم بطول 1.9 كيلو متر، ضمن عملية تأهيل الترع عرض 6 أمتار فأقل بهندسة رى نجع حمادى، بينما تبلغ جملة الأطوال المستهدفة 172 كيلو متر طولي، وذلك لخدمة مساحة قدرها 34925 ألف فدان، بهدف ترشيد استهلاك المياه، مع استمرار المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومي.من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين على المجاري المائية بإلقاء المخلفات المنزلية والصلبة والحيوانات النافقة بما ينعكس سلبًا على نوعية المياه بها، مؤكدًا ل "الدستور"، أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.