التجار يترقبون خفض أسعار الحديد من المصانع

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الحديد العالمي بقيمة 60 دولارًا.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ" الدستور"، أن الأسعار المحلية ما زالت مستقرة وما زال السوق المحلي يترقب حالة انخفاض الأسعار من قِبل المصانع المحلية.وأوضح أن الشركات حتي الآن لم تعلن عن تخفيض أسعارها، مما تسبب في توقف حركة المبيعات في الأسواق.وسجلت أسعار الحديد من 12800 ألف جنيه من المصنع وتباع للمستهلك بسعر 13600 جنيه للطن.