كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

تعتبر الهند التي تعد 1.3 مليار نسمة ثاني دولة أكثر تضررا بوباء «كوفيد-19» في العالم مع تسجيل أكثر من 10.7 مليون إصابة لكن العدد اليومي للإصابات والوفيات الجديدة يتراجع منذ أشهر.وكالة «فرانس برس» تعرض بالتفصيل الوضع الوبائي في البلد العملاق الواقع في جنوب آسيا:أبلغت الهند عن أول إصابة بـ«كوفيد-19» في 30 يناير 2020 وعن أول وفاة في منتصف مارس.بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة ذروته في منتصف سبتمبر مع أكثر من 97 ألف إصابة، بحسب أرقام وزارة الصحة.أحصت البلاد حوالى ألف وفاة يوميا كمتوسط في سبتمبر قبل أن يشهد هذا الرقم انخفاضا والثلاثاء تم تسجيل 8635 إصابة جديدة و94 وفاة، وهي أدنى أرقام منذ ثمانية أشهر.مع إجمالي 10.7 مليون إصابة و155 ألف وفاة، سجلت الهند معدل وفيات بين الأدنى في الدول العشرين الأكثر تضررًا من الوباء.