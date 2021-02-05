«الزراعة»: فحص 400 عينة من متبقيات مبيدات الأغذية

أكد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إنه تم تعزيز قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة بتوفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي في مجال الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء.وأضاف "القصير" في تصريحات اليوم، أنه تم فحص ما يقرب من 400 ألف عينة لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية من خلال معمل تحليل متبقيات المبيدات بالوزارة للرقابة على المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.وأكد أنه تم فحص حوالي 25 ألف عينة من واردات غذائية متنوعة من لحوم ودواجن وأسماك وألبان ومنتجاتها ومستلزمات بيطرية ضد فيروس كورونا المستجد والواردة عن طريق الموانئ والمطارات.وأشار إلى أنه تم فحص وتحليل أكثر من 20 ألف شحنة أعلاف مستوردة وخاماتها وإضافاتها، و34 ألف عينة رقابة على مصانع أعلاف حيوان ودواجن، للرقابة والتأكد من سلامة الأعلاف.وشدد وزير الزراعة إلي أهمية النهوض بالإنتاج الحيواني والذي أعتمد لأول مرة من حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى وإحياء المشروع القومى للبتلو وتمصير السلالات والتحسين الوراثى ودعم وتطوير مراكز تجميع الالبان.