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«آراب نيوز» تشيد بفوز مصر برئاسة الدورة 15 للجنة الأممية لبناء السلام

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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أشادت صحيفة "آراب نيوز" بانتخاب مصر لرئاسة "لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام" لأول مرة خلفًا لكندا.

ولفتت إلى أن فوز مصر برئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، جاء عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لتصبح مُرشحًا ممثلًا للقارة السمراء.

وأضافت أن انتخابها جاء أيضا بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت منافسة كبيرة في ديسمبر 2020.

ونقلت "آراب نيوز" عن السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، قوله إن "انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى هو تتويج للجهود الدبلوماسية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005".

وأضاف أن هذا "يظهر الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة مساهمتها الفعالة في تعزيز دور بناء السلام في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة أظهروا تقديرًا لدور مصر الريادي في جهود السلام.

وتابع المندوب الدائم دور اللجنة يتمثل ايضا في بحث خيارات توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة وبرامج بناء السلام كونها التحدي الأكثر إلحاحًا خاصة في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ونوهت الصحيفة ان اللجنة الرئاسية المصرية ستواصل العمل على حشد الدعم والاهتمام الدوليين لدعم مبادرات السلام في الدول الخارجة من النزاعات أو المتأثرة بها استنادًا لمبدأ الملكية والقيادة الوطنية، لاسيما في أفريقيا التي تحتل النصيب الأكبر من برنامج أعمال اللجنة.

وتابعت الصحيفة ان "مصر تحرص على تعظيم الاستفادة من هذا الدور الاستشاري لمجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دور اللجنة في بناء الجسور وتعزيز تناسق الأدوار داخل منظومة الأمم المتحدة."

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