خروج عربتى قطار فى المنوفية عن القضبان وتوقف الحركة

وثق عدد من ركاب قطار 122 "منوف - القاهرة" خروج القطار عن القضبان بالقرب من محطة حلواص البلد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ما أدى إلى توقفه صباح اليوم وتعطل حركة القطارات.وأكد مصدر بمحافظة المنوفية، أنه جار إصلاح العطل الخاص بالقطار والسكة الحديد عن طريق المسئولين في هيئة السكة الحديد، ومتابعة من مجلس مدينة أشمون برئاسة سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.وأفاد شهود عيان بخروج قطار 122 "منوف - القاهرة" عن القضبان، في محطة قطارات حلواصي البلد التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، ونزل الركاب من القطار وتوقف حركة القطارات.وأكد شهود عيان، أن مشكلة في تحويلة القطارات تسببت في خروج عربتين عن مسارهما على قضبان السكة الحديد، وتسببت في عطل القطار وتوقفه عن الحركة.وتقوم الأجهزة المعنية بهيئة السكة الحديد، بالدفع بمعداتها لرفع العربتين إلى مسارهما الصحيح على القضبان وإعادة تسيير حركة سير القطارات مرة أخرى على الخط.