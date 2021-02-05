رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
وفاة الفنان عزت العلايلى

محافظات

خروج عربتى قطار فى المنوفية عن القضبان وتوقف الحركة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:40 ص
خروج عربتي قطار القضبان
خروج عربتي قطار القضبان وتوقف الحركة
ولاء القاضى
طباعة
وثق عدد من ركاب قطار 122 "منوف - القاهرة" خروج القطار عن القضبان بالقرب من محطة حلواص البلد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ما أدى إلى توقفه صباح اليوم وتعطل حركة القطارات.

وأكد مصدر بمحافظة المنوفية، أنه جار إصلاح العطل الخاص بالقطار والسكة الحديد عن طريق المسئولين في هيئة السكة الحديد، ومتابعة من مجلس مدينة أشمون برئاسة سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وأفاد شهود عيان بخروج قطار 122 "منوف - القاهرة" عن القضبان، في محطة قطارات حلواصي البلد التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، ونزل الركاب من القطار وتوقف حركة القطارات.
وأكد شهود عيان، أن مشكلة في تحويلة القطارات تسببت في خروج عربتين عن مسارهما على قضبان السكة الحديد، وتسببت في عطل القطار وتوقفه عن الحركة.
وتقوم الأجهزة المعنية بهيئة السكة الحديد، بالدفع بمعداتها لرفع العربتين إلى مسارهما الصحيح على القضبان وإعادة تسيير حركة سير القطارات مرة أخرى على الخط.
خروج عربتى قطار فى المنوفية عن القضبان وتوقف الحركة
خروج عربتى قطار فى المنوفية عن القضبان وتوقف الحركة
خروج عربتى قطار فى المنوفية عن القضبان وتوقف الحركة
خروج عربتى قطار فى المنوفية عن القضبان وتوقف الحركة

موضوعات متعلقة

وفاة النائب سعد الجمال عن 75 عامًا

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وفاة الفنان عزت العلايلى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟