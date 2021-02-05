تراجع الطلب والأرباح في القطاع الصناعي بألمانيا بسبب كورونا

تسببت أزمة جائحة كورونا العام الماضي في تراجع الأرباح والطلب بالقطاع الصناعي في ألمانيا على نحو واضح.وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة أنه رغم التعافي الذي بدأ الصيف الماضي، تراجع الطلب الصناعي بنسبة 7.2% في عام 2020 بأكمله.وبحسب البيانات، تراجعت المبيعات أيضا بنسبة 10.1% مقارنة بعام 2019.وفي ديسمبر الماضي، ارتفع الطلب الصناعي على أساس سنوي بنسبة 6.4%، وبنسبة 2.6% مقارنة فبراير 2020؛ أي قبل وصول الجائحة إلى ألمانيا.