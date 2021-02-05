«الدواء» تطلق برنامجا تدريبيا للتعرف على أسس التصنيع الجيد

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء فاعليات البرنامج التدريبي الخاص بالتعرف على أسس ممارسات التصنيع الجيد (المستوى الاساسى)، وذلك يوم الخميس المقبل ١١ فبراير لمدة ٨ أيام خلال ٣ أسابيع من الساعة ١٠صباحا وحتى ٣ مساءً لكافة أيام التدريب، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى.وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبى مقدم للصيادلة المهتمين بالتعرف على اسس ممارسات التصنيع الجيد حديثى التعيين بمصانع الأدوية وحديثى التخرج وطلبة كليات الصيدلة.وأكدت أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهنى المستمرCPD، للتسجيل http:bit.ly3rjVNbw