العثور على طفلة حديثة الولادة أمام منزل بالقليوبية

عثر أحد أهالي منطقة القلج بمدينة الخانكة على طفلة حديثة الولادة يتراوح عمرها قرابة شهرين ملقاة أمام منزله فجر اليوم، وتم نقل الطفلة للمستشفى لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور مواطن يدعى " س. ر" بمنطقة القلج على طفلة رضيعة يتراوح عمرها ما بين شهرين أو ثلاثة ملقاة أمام منزله فجر اليوم.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وإيداع الطفلة بعد المدة القانونية في دار حاجزي لرعاية الأطفال حديثي الولادة بشبرا.