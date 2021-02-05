موظفو «مياة البحرالاحمر» يطالبون بضمّ العلاوات الخمس

تقدّم عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بشكوي رسمية لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بتعديل الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة غير المضمومة، التي تم إحتسابهم بالخطأ في بداية التعيين طبقًا لقانون 47 لسنة 79 "قانون الحكم المحلي الحكومي".أكدت الشكوي التي تقدم بها العاملون بشركة مياة البحرالاحمر، والخاضعون لقانون شركات قطاع الأعمال قانون رقم 12 لسنة 2003، أنه تم الحكم النهائي لصالحهم بشأن تعديل الأجر الأساسي وضم الخمس العلاوات الغير مضمومين على الأجر الأساسي بحكم إبتدائي ثم إستئناف ثم نقض.وأوضحت الشكوي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لم تنفذ الحكم القضائي والذي الزمها بتنفيذه لصالح العاملون بالشركة.وطالب موظفو شركة مياة البحرالاحمر الجهات المختصة في الشكوي بمقارنة الأجر الأساسي لهم، بالأجور الأساسية لشركات مياه وصرف القاهرة وشركة مياة وصرف الإسكندرية، لنفس الدرجة الوظيفية وتاريخ التعيين.