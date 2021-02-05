تركيا تشن الحرب على «تويتر».. وتطالب مواطنيها باستخدام البديل

أصدر وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، قرارا يقضى بحظر الإعلانات على منصة تويتر بتركيا، بعد تجاوزها السقف الزمني المسموح لافتتاح مكتب تمثيلي لها في البلاد.وألزمت السلطات التركية جميع منصات التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد مستخدميها مليون شخص، فتح مكتب تمثيلي لها، وفقا لقانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي التي أقدمت عليه الحكومة التركية، مما دفع منصتي فيسبوك وإنستجرام إلى الإعلان عن عزمهما فعل ذلك، إلا أن منصة تويتر لم تقدم على الخطوة رغم تجاوز الفترة الزمنية الممنوحة لها لتسوية أوضاعها.وأصدر الوزير عادل كارا إسماعيل أوغلو أمرا بحظر الإعلانات على المنصة في تركيا، مضيفا أن إجراءات أخرى قد تتبع هذا القرار، وفقا لجريدة تي أر تي خبر.وتابع الوزير "أردنا ممثلا كي نتحاور معه، فالأمر يتعلق بالأمن القومي لبلدنا وتعزيز الأمن السيبراني للأفراد الدول الأوروبية وغيرها تفعل الأمر نفسه نظرا إلى أهمية الموضوع وخطورته".ولفت إسماعيل أوغلو إلى أن تويتر حجب مؤخرا تغريدة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تتعلق بالاحتجاجات المستمرة في جامعة بوغازيتشي، بدعوى أن التغريدة تعزز خطاب الكراهية، الأمر الذي استنكرته أنقرة واعتبرته تدخلا من منصة التواصل الاجتماعي، تساءل إسماعيل أوغلو مستنكرا، "منيظنون أنفسهم ليحجبوا تغريدة لوزير داخليتنا؟".ودعا إسماعيل أوغلو المستخدمين الأتراك إلى الانتقال إلى المنصات المحلية مثل BIP وغيرها.