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تقارير ومتابعات

أبرز المعلومات عن عضو البرلمان الراحل سعد الجمال

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:12 ص
اللواء سعد الجمال
اللواء سعد الجمال
سمر عبدالله
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توفي اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، حيث توفي عن عمر ناهز 75 عامًا.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن النائب الراحل سعد الجمال.

- ولد سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف.

- حصل سعد الجمال على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا.

- عين الجمال، في عام 1992 مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية.

- سبق وأن تم تعيين الجمال نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية.

- عين سعد الجمال في 1997 مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة.

- بدأ حياته السياسية عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف.

- عين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب عام 2005.

- اختير بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010.

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