أبرز المعلومات عن عضو البرلمان الراحل سعد الجمال

توفي اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، حيث توفي عن عمر ناهز 75 عامًا.وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن النائب الراحل سعد الجمال.- ولد سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف.- حصل سعد الجمال على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا.- عين الجمال، في عام 1992 مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية.- سبق وأن تم تعيين الجمال نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية.- عين سعد الجمال في 1997 مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة.- بدأ حياته السياسية عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف.- عين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب عام 2005.- اختير بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010.