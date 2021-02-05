رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
وفاة الفنان عزت العلايلى

تقارير ومتابعات

عدد من الفنانين آخر مخالطيه.. القصة الكاملة لإصابة سيد رجب بكورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:20 ص
سيد رجب
سيد رجب
سمر عبدالله
طباعة
حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني والمتابعين له، عقب إعلان الصفحة الرسمية للفنان سيد رجب، بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنية له الشفاء العاجل.

وفور إعلان إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا المستجد، وانهالت التعليقات على صفحة الفنان الشهير، حيث أعرب الجمهور عن حزنه لتعرض الفنان لوعكة صحية شديدة، بينما تمنى الآخرون له الشفاء العاجل في أقرب وقت.


- الظهور الأخير له وآخر من خالطهم

وكان الظهور الأخير لسيد رجب إعلاميًا منذ ثلاثة أيام في برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، حيث ظهر سيد رجب ليتحدث عن فيلمه الأخير "وقفة رجالة" والذي يعرض حاليًا بدور العرض، ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وأمينة خليل، ومحمد سلام.

- إجازة من موسى

ونتيجة إصابته بفيروس كورونا، حصل الفنان الشهير على إجازة لمدة أسبوعين، من تصوير أحداث مسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ليعود لاستئناف التصوير عقب تعافيه نهائيا من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مسلسل "موسى" ينتمي إلى نوعية الأعمال الصعيدية، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وفاة النائب سعد الجمال عن 75 عامًا

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وفاة الفنان عزت العلايلى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟