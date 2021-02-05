عدد من الفنانين آخر مخالطيه.. القصة الكاملة لإصابة سيد رجب بكورونا

- الظهور الأخير له وآخر من خالطهم

- إجازة من موسى

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني والمتابعين له، عقب إعلان الصفحة الرسمية للفنان سيد رجب، بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنية له الشفاء العاجل.وفور إعلان إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا المستجد، وانهالت التعليقات على صفحة الفنان الشهير، حيث أعرب الجمهور عن حزنه لتعرض الفنان لوعكة صحية شديدة، بينما تمنى الآخرون له الشفاء العاجل في أقرب وقت.وكان الظهور الأخير لسيد رجب إعلاميًا منذ ثلاثة أيام في برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، حيث ظهر سيد رجب ليتحدث عن فيلمه الأخير "وقفة رجالة" والذي يعرض حاليًا بدور العرض، ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وأمينة خليل، ومحمد سلام.ونتيجة إصابته بفيروس كورونا، حصل الفنان الشهير على إجازة لمدة أسبوعين، من تصوير أحداث مسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ليعود لاستئناف التصوير عقب تعافيه نهائيا من فيروس كورونا.جدير بالذكر أن مسلسل "موسى" ينتمي إلى نوعية الأعمال الصعيدية، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.