«الأوقاف والأعلى للإعلام» يطلقان دورة «الإعلام الديني» بشرم الشيخ

تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني.ومن المقرر أن يجرى نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وأن يلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد السلام.