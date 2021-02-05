رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
وفاة الفنان عزت العلايلى

محافظات

وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:18 ص
مشروع منشطى الأحياء
مشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
هبة عويضة
طباعة
تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في زيارة مفاجئة، صباح اليوم الجمعة، مشروع منشطى الأحياء السكنية بمنطقة جليم، بتواجد مسئولى المشروع بالإسكندرية والشباب المشارك في المشروع.

وأثنى «صبحى» على الجهد المبذول في المشروع، وقام الشباب بالتقاط الصور التذكارية معه.

ينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفي إطار مبادرة «جعل الرياضة كأسلوب حياة»، لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وينفذ برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، وتتم فعاليات برنامج منشطى الأحياء السكنية كل يوم جمعة الساعة الثامنة صباحًا.

ويذكر أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية، ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية
وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان عزت العلايلى

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وفاة الفنان عزت العلايلى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟