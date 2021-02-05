وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمشروع منشطى الأحياء السكنية بالإسكندرية

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في زيارة مفاجئة، صباح اليوم الجمعة، مشروع منشطى الأحياء السكنية بمنطقة جليم، بتواجد مسئولى المشروع بالإسكندرية والشباب المشارك في المشروع.وأثنى «صبحى» على الجهد المبذول في المشروع، وقام الشباب بالتقاط الصور التذكارية معه.ينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفي إطار مبادرة «جعل الرياضة كأسلوب حياة»، لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.وينفذ برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، وتتم فعاليات برنامج منشطى الأحياء السكنية كل يوم جمعة الساعة الثامنة صباحًا.ويذكر أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية، ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.