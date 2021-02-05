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تقارير ومتابعات

أمطار غزيرة يتبعها شبورة ودفء.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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شهدت محافظات مصر على مدار الساعات الماضية برودة شديدة وهطول أمطار على أغلب محافظاتها، الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات برد.
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة يشهد أمطارًا متوسطة رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء، ومنطقة خليج السويس، وأمطارًا غزيرة على محافظات السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وجنوب البلاد، مؤكدًا سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد السبت سيشهد شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وشمال الصعيد، وأمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار "شاهين" إلى طقس الأحد المقبل سيشهد استقرارًا وارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود طقس دافيء نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت خلال الأيام الماضية من التقلبات الجوية والأمطار التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، حيث إن مصر دخلت حالة من عدم الاستقرار الجوي، الأمر الذي جعل الهيئة تحذر من تخفيف الملابس لتجنب التعرض لنزلات برد في الوقت الذي تحارب فيه مصر فيروس كورونا المستجد.

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