ماليزيا: الانقلاب في ميانمار يمكن أن يضر بالاستقرار الإقليمي

حذر رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين اليوم الجمعة من أن الاضطرابات السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار هذا الأسبوع يمكن أن تضر بالاستقلال الإقليمي.وقال محي الدين إنه ناقش الوضع في ميانمار خلال محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في جاكرتا حيث كان في زيارة للبلاد استمرت 24ساعة.وقال محي الدين في تصريحات في نهاية الاجتماع مع جوكو: "ماليزيا مثل إندونيسيا، تشعر بالقلق بشأن الوضع في ميانمار التي اتخذت خطوة إلى الوراء في العملية الديمقراطية في البلاد".وأضاف: "ثمة مخاوف من أنه يمكن أن يؤثر الاضطراب السياسي في ميانمار على السلام والاستقرار في المنطقة".