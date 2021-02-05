رحيل الراهب القس كاراس أفا شنوتى بأستراليا

رحل، صباح اليوم الجمعة، الراهب القس كاراس أفا شنوتى، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 5 سنوات.وقد ترهبن القس كاراس، بدير القديس العظيم الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز في استراليا عام 2016 بأسم الأخ أنجيلوس.وسيم راهبًا بأسم كاراس يوم السبت 15 يوليو عام 2017 الموافق لعيد نياحة الأنبا كاراس السائح، بيد الحبر الجليل الأنبا دانيال، أسقف ورئيس الدير، ومشاركة الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، وحضور الأنبا دانييل، أسقف سيدني وتوابعها ونال درجة القسيسية يوم 22 أغسطس 2020، الموافق عيد صعود جسد القديسة العذراء.