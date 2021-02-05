المنامة ترحب بخطاب بايدن حول التعاون مع الرياض في حماية سيادتها

رحبت مملكة البحرين بما ورد في خطاب فخامة الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عن ترحيب المملكة بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، مرحبة بتعيين تيم ليندركينج مبعوثَا للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشئون اليمنية والإقليمية.وأشادت الخارجية البحرينية بما قامت به المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، منوهة بما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.