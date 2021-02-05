«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي.

وأشار إلى أن الوزارة شددت على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

