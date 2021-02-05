«سيتي جروب» المصرفية تحذر من تقلبات أسعار خام الحديد

حذرت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية في تقرير من الاحتمالات القوية لحدوث تقلبات في أسعار خام الحديد في السوق العالمية نظرا لآنه يجري حاليا تداول هذه السلع بسعر أعلى كثيرا من هامش التكلفة.وذكرت المجموعة أنه حتى مع حدوث تأرجح بسيط في توازن السوق العالمية، يمكن أن يرتفع سعر الخام إلى ما يتراوح بين 100 و200 دولار للطن.وأشارت المجموعة المصرفية إلى أن العامل الأقوى تأثيرا على تحركات سوق خام الحديد هو القيود التي تفرضها الصين على إنتاج الصلب والتي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على أسعار الخام بنهاية.2021وتتوقع سيتي جروب زيادة الطلب على خام الحديد في الأسواق العالمية بنسبة 2% أو ما يعادل 30 مليون طن سنويا خلال العام الحالي، بعد ارتفاعه بالفعل العام الماضي.