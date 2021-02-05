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اقتصاد

أسهم أوروبا تصعد في التعاملات المبكرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لتقتفي أثر المعنويات المتفائلة في وول ستريت بفضل آمال حيال تعاف اقتصادي عالمي أسرع، بينما تخلفت الأسهم في فرانكفورت في الأداء بعد بيانات أظهرت انخفاض الطلبيات الصناعية.

وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، ويتجه صوب تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر ديسمبر، والمؤشر مرتفع أيضًا 3.5 بالمئة في الأسبوع، ويمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر.

وارتفعت الأسواق في أنحاء العالم بفضل توقعات بضخ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتحفيز كبير.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة بعد بيانات أظهرت أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت أكثر من المتوقع في ديسمبر، منهية سلسلة بيانات إيجابية استمرت سبعة أشهر، إذ قلصت القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد- 19 الطلب من بقية دول منطقة اليورو.

وربح سهم سانوفي 2.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة العقاقير الفرنسية أنها تهدف لنمو ربحية السهم هذا العام بعد أن سجلت نتائج فصلية أقوى من المتوقع.

ونزل سهم بي. إن. بي باريبا 0.4 بالمئة، إذ أثرت رسوم مرتبطة بالجائحة سلبا على صافي ربح البنك في الربع الأخير من العام الماضي.

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