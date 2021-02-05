حبس 6 شكلوا عصابة تخصص لترويج العملات المقلدة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج عملات مقلدة في محافظة القاهر، كما طالبت بسرعة التحريات الأجهزة الأمنية حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التزوير.كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص شريك بمحل مجوهرات وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأضاف بأنه كان في سبيله لشراء هاتفي محمول من عامل بمحل هواتف محمولة، مقيم بدائرة القسم، بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.وأعترف المتهم بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص مالك مقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط مالك المقهى، وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.