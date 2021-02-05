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«دفى نفسك فى الشتاء».. 3 طرق مختلفة لعمل البليلة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:15 ص
البليلة
البليلة
هويدا سعيد
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في فصل الشتاء نسعى دائمًا إلى تناول الأطعمة التي تتدفي الجسم، ومن أشهر تلك الأطعمة هي البليلة فهي أكلة مصرية مرتبطة بفصل الشتاء، خاصة في أيام البرد القارس، ويمكن عمل البليلة بأكثر من نوع على سبيل التغير بها.

ونقدم لكم أبرز طرق لطهي البليلة لكي تدفي نفسك في الشتاء:

طريقة جوز الهند

المقادير
- سكر حسب الرغبة.
- مكسرات حسب الرغبة.
- نصف كيلو من القمح.
- جوز هند حسب الرغبة.
- 2 لتر مياه.
- لتر من الحليب كريمي.

طريقة التحضير
- غسل القمح واتركيه في إناء به ماء لمدة ليلة كاملة.
- علي النار ضعي القمح واتركيهما على النار حتى النضج، وسخني الحليب الكريمر وضيفي له القمح الناضج.
- صبي البليلة في طبق وضيفي لها السكر وقومي بتقليبهما، ورشي المكسرات وجوز الهند وقدميها.

طريقة البليلة بالقرفة

- قمح مسلوق نصف سلقة سكر
- لبن.
- مكسرات مشكلة.
- فانيليا.
- قرفة عيدان.

طريقة التحضير:
- فى وعاء على النار يتم سلق البليلة ثم تسخين اللبن، ثم إضافة السكر وعود قرفة والقليل من الفانيليا.
- أضيفي البليلة الى اللبن واتركيها لتكمل النضج وقدميها ساخنة.

طريقة المكسرات

المقادير
- بليلة مسلوقة.
- لبن.
- كريمة.
- جوز هند مبشور.
- عسل.
- قرفة.
- مكسرات مشكلة.
- زبيب.

طريقة التحضير:
- اخلطي البليلة مع اللبن الساخن وقلبيهما جيدًا، ثم أضيفي مكسرات مشكلة مجروشة وقلبيها.
- ضعيها في طبق التقديم وأضيفي العسل الأبيض والكريمة.
- زينيها بجوز الهند والزبيب ورشة قرفة والمكسرات المشكلة وقدميها ساخنة.

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