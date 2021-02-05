«الحب في الصحراء» فوتوسيشن لعروسين بالوادي الجديد

أكدت المهندسة نرمين سامي صاحبة مؤسسة سبيس واي للعلوم البيئية والاستكشافية والعروسة الملقبة ب "عاشقة الصحراء"، أنها تعشق رحلات السفاري وخاصة صحراء الوادي الجديد الخلابة، وذلك يرجع إلى حبها وشغفها بالعلوم البيئية، حيث أسست كيان متخصص في السياحة البيئية والاستكشافية، مؤكدة أن فوتوسيشن الخطوبة كان في صحراء محافظة الفيوم.وأضافت نرمين في تصريحات ل "الدستور" أن زوجها محمد هو استشاري جراحة قلب وصدر بجامعة الأزهر ومهتم بحبها للصحراء ومرحبا بهذه الرحلات الاستكشافية بالمحميات الطبيعية، مؤكدة أن مصر "الحلوة" التي تعيش فينا ونعيش فيها يوجد بها مناظر خلابة التي لا مثيل لها بالعالم.حيث قطع العروسان مئات الكيلو مترات من القاهرة إلى الوادي الجديد لكي تقيم فوتوسشن الزواج بطريقة غير تقليدية، ولتكون دعوة للسياح والأجانب في جميع الدول.الجدير بالذكر أنا العروسان احتفلا بمحافظة الوادي الجديد مساء أمس على طريقتهما الخاصة وسط المحمية الطبيعية بالصحراء البيضاء بواحة الفرافرة، وسط فرحة كبيرة بين الأهل والأحباب مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.حيث أصرا العروسين على التقاط الصور داخل الصحراء وسط مشاهد خلابة لإبراز أهم المعالم الأثرية والمناطق الجبلية التي يعشقها السياح والأجانب والزائرون إلى المحافظة.