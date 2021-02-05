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منسق برلين للعلاقات عبر الأطلسي يُرحب بوقف انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رحب منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، بتجميد خطط الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا.

وقال باير: «هذه إشارة قوية لألمانيا والصداقة الألمانية- الأمريكية... إنها أيضًا أخبار سارة لمواقع القوات الأمريكية في ألمانيا، كما أنه أمر سديد للولايات المتحدة على المستوى الجيوستراتيجي».

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، عن تعليق الخطط التي وضعت في عهد سلفه دونالد ترامب لسحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا.

وقال بايدن إنه لن يكون هناك انسحاب للقوات الأمريكية، حتى تكتمل المراجعة الشاملة لنشر الجنود الأمريكيين في جميع أنحاء العالم.

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